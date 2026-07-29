Tmavý had se rozhodl navštívit zdejší nemocnici. Nejprve se plazil před vchodem na oddělení a mířil si to ke vchodu. Personál tak zavolal na pomoc místní dobrovolné hasiče. Ti na místo dorazili během chvilky a pustili se hned do práce.
Když chlapy v modrých oblecích had zaregistroval, začal před nimi „zdrhat“. Ukryl se za květináčem, který stál hned vedle vchodu, a myslel asi, že má vyhráno. Jenže hasiči ho za pomoci odchytové tyče čapli a strčili do přepravní bedny z překližky. Tam se plaz stočil v jednom rohu. „Vypustili jsme ho zpět do přírody,“ uvedli hasiči. Podle všeho hadem byla užovka obojková.
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