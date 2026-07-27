Žena si chtěla odpočinout a sedla si na lavičku mezi paneláky na sídlišti Vinice. Buď se zapovídala, nebo prostě zapomněla a odešla. Na místě po ní zůstala nákupní taška a dámská kabelka.

„Uvnitř byly doklady, bankovní i zákaznické karty a v peněžence také hotovost takřka 13 tisíc korun. Nákupní taška pak byla, kromě osobních věcí, plná dekorací,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Zapomětlivá paní měla ale neskutečné štěstí.

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Kolem šel poctivý muž, který nenechal věci osudu a hned zavolal městskou policii. Strážníci ve spolupráci s policisty prověřili, jestli kabelka a taška už nebyly nahlášeny jako ukradené nebo ztracené. Pátrali dál a uspěli.

„Už za pár hodin se majitelka stala tou nejšťastnější, když se dozvěděla, že zapomenuté věci jsou v naprostém pořádku na služebně strážníků, kde si je může okamžitě převzít,“ uvedla Pužmanová. Příběh tak má ten nejlepší možný konec.

„Žena už má své věci zpátky u sebe a obrovské poděkování patří poctivému nálezci, protože díky takovým lidem je v Plzni radost žít,“ dodala Pužmanová.

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