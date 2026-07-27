Žena si chtěla odpočinout a sedla si na lavičku mezi paneláky na sídlišti Vinice. Buď se zapovídala, nebo prostě zapomněla a odešla. Na místě po ní zůstala nákupní taška a dámská kabelka.
„Uvnitř byly doklady, bankovní i zákaznické karty a v peněžence také hotovost takřka 13 tisíc korun. Nákupní taška pak byla, kromě osobních věcí, plná dekorací,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Zapomětlivá paní měla ale neskutečné štěstí.
Kolem šel poctivý muž, který nenechal věci osudu a hned zavolal městskou policii. Strážníci ve spolupráci s policisty prověřili, jestli kabelka a taška už nebyly nahlášeny jako ukradené nebo ztracené. Pátrali dál a uspěli.
„Už za pár hodin se majitelka stala tou nejšťastnější, když se dozvěděla, že zapomenuté věci jsou v naprostém pořádku na služebně strážníků, kde si je může okamžitě převzít,“ uvedla Pužmanová. Příběh tak má ten nejlepší možný konec.
„Žena už má své věci zpátky u sebe a obrovské poděkování patří poctivému nálezci, protože díky takovým lidem je v Plzni radost žít,“ dodala Pužmanová.
VIDEO: