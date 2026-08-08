Výstava se nachází v interiérech budovy předzámčí a je jednou z hlavních novinek letošní sezóny na zámcích a hradech na Plzeňsku. Ukazuje cestování šlechty od jejich příprav na cestu až po návrat domů.

„Zachycuje vývoj dopravy od kočárů až k prvním automobilům a letadlům i vybavení, bez něhož se tehdejší cestovatelé neobešli,“ popsala expozici mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.

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Cestování pro bohaté

Ne všichni mohli na přelomu 19. a 20 století cestovat, stejně jako teď my, když jezdíme na dovolené. Na výpravy do zahraničí mohli vyrážet jen opravdu bohatí lidé.

„Pro šlechtice znamenalo tehdy cestování mnohem více než pouhý přesun z místa na místo. Stávalo se součástí jejich životního stylu, prostředkem vzdělávání i společenské prestiže a zdrojem inspirace, která se promítala do podoby jejich sídel i každodenního života,“ řekl kastelán Marcel Čermák.

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Suvenýry z cest

K vidění jsou předměty a suvenýry, které si šlechta vozila domů z dalekých cest. „Jako třeba orientální koberec, porcelán, čajové soupravy, vějíře, šperky, kosmetika, oděvy inspirované antikou, Balkánem či Dálným východem i etnografické předměty z Afriky, Asie a Ameriky,“ jmenovala část exponátů Slabová.

Všechny tyto předměty jsou začleněny do interiérů. „Ty připomínají salony a obytné místnosti, v nichž podobné předměty po návratu z cest skutečně nacházely své místo,“ dodala Slabová.

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Otrokář z Poříčí

Zajímavostí výstavy je tady pokoj Wolferta Katze. Byl to syn místního drasláře (draslář pálil v lesích dřevo na popel – pozn. red.), který se na počátku 19. století vydal z Červeného Poříčí až do jihoamerické Berbice, kde působil jako obchodník a plantážník.

„Jeho život ukazuje, že na cesty do vzdálených zemí se vydávali také lidí hledající nové příležitosti a nový začátek,“ uvedla kurátorka výstavy Kateřina Jiroutová. Z ničeho se vypracoval na svého času jednoho z nejbohatších plantážníků a vlastnil více než 1300 otroků. Jednu z platnáží pojmenoval Bohemia. Zajímavostí je i to, že legalizoval děti, které měl s otrokyněmi, poslal je na studia a myslel na ně i v závěti.

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Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka