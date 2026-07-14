Vše se odehrálo v den, kdy se Petr L. (46) oženil. Jeho synovec, který mu byl za svědka, Jakub F. (26) odjel z oslavy, brzy se ale vrátil. „Byl opilý. Říkal, že ho někdo zmlátil v baru,“ řekl ženich Petr L. Oba a ještě ženichův bratr Dušan L. (45) vyrazili do baru si to s „drzounem“ vyříkat.

Zmlátili ho, zřezali obuškem a zkopali. Podle obžaloby s útokem začal ženichův svědek Jakub F., když oběť udeřil dvakrát pěstí do hlavy. Další ránu mu pak přidal ženich Petr L.

Pak Dušan L. chytl poškozeného, třikrát ho kopl a šestkrát udeřil kovovým obuškem do temene hlavy a zad. Petr L. pak předkloněného muže dvakrát udeřil a Jakub F. ho kopl do těla. Poškozený upadl na zem,“ popsal útok státní zástupce Jiří Richtr.

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Opilí útočníci

„Do baru šel první Kuba a my za ním. Když je opilý, tak se pere, je to pruďas. Nevěděl jsem, že Dušan měl obušek,“ vypovídal ženich Petr L.

„Když jsem vešel do baru, probudila se ve mně k tomu člověku nenávist. Dal jsem mu dvě rány. Pak ho napadli ještě Dušan a Petr. Když jsem opilý, neovládám svou agresivitu,“ uvedl ženichův svědek Jakub F.

„Byl jsem opilý, nic si nepamatuji, mám okno. Když mi při výslechu pouštěli záznam z toho baru, divil jsem se, co jsem viděl. Lituji toho, co jsem udělal,“ kál se Dušan L.

Napadený muž (50) skončil u lékaře s oteklým okem a tržnou ránou na temeni hlavě. „Údery vedly na hlavu. Museli vědět, že tak mohou způsobit vážná zranění,“ podotkl státní zástupce Richtr.

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Ženichovi se to sečetlo

Soud nyní rozdal tresty. Ženich Petr L. neuvidí manželku skoro sedm let. Za výtržnictví a pokus těžkého ublížení na zdraví dostal pět let vězení a zbytek, jeden rok a deset měsíců, se mu nasčítal za další prohřešky jako třeba jízdy bez řidičáku.

Dušan L. pak skončil v base na čtyři roky a Jakub F. vyvázl s pětiletou podmínkou. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.

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Zdroj: Sociální sítě
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Autor: Foto Blesk - Zbyněk Schnapka