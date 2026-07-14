Vše se odehrálo v den, kdy se Petr L. (46) oženil. Jeho synovec, který mu byl za svědka, Jakub F. (26) odjel z oslavy, brzy se ale vrátil. „Byl opilý. Říkal, že ho někdo zmlátil v baru,“ řekl ženich Petr L. Oba a ještě ženichův bratr Dušan L. (45) vyrazili do baru si to s „drzounem“ vyříkat.
Zmlátili ho, zřezali obuškem a zkopali. Podle obžaloby s útokem začal ženichův svědek Jakub F., když oběť udeřil dvakrát pěstí do hlavy. Další ránu mu pak přidal ženich Petr L.
„Pak Dušan L. chytl poškozeného, třikrát ho kopl a šestkrát udeřil kovovým obuškem do temene hlavy a zad. Petr L. pak předkloněného muže dvakrát udeřil a Jakub F. ho kopl do těla. Poškozený upadl na zem,“ popsal útok státní zástupce Jiří Richtr.
Opilí útočníci
„Do baru šel první Kuba a my za ním. Když je opilý, tak se pere, je to pruďas. Nevěděl jsem, že Dušan měl obušek,“ vypovídal ženich Petr L.
„Když jsem vešel do baru, probudila se ve mně k tomu člověku nenávist. Dal jsem mu dvě rány. Pak ho napadli ještě Dušan a Petr. Když jsem opilý, neovládám svou agresivitu,“ uvedl ženichův svědek Jakub F.
„Byl jsem opilý, nic si nepamatuji, mám okno. Když mi při výslechu pouštěli záznam z toho baru, divil jsem se, co jsem viděl. Lituji toho, co jsem udělal,“ kál se Dušan L.
Napadený muž (50) skončil u lékaře s oteklým okem a tržnou ránou na temeni hlavě. „Údery vedly na hlavu. Museli vědět, že tak mohou způsobit vážná zranění,“ podotkl státní zástupce Richtr.
Ženichovi se to sečetlo
Soud nyní rozdal tresty. Ženich Petr L. neuvidí manželku skoro sedm let. Za výtržnictví a pokus těžkého ublížení na zdraví dostal pět let vězení a zbytek, jeden rok a deset měsíců, se mu nasčítal za další prohřešky jako třeba jízdy bez řidičáku.
Dušan L. pak skončil v base na čtyři roky a Jakub F. vyvázl s pětiletou podmínkou. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání.
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