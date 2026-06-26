„Ve čtvrtek odpoledne šla vykoupat k jezu ve Stříbře. Domů už se ale nevrátila,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policie po dívce policie pátrala v režimu „Dítě v ohrožení“, tedy s maximální prioritou a za využití všech dostupných prostředků. „Naposledy ji viděli ve čtvrtek kolem 15. hodiny v místě bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé šortky,“ řekla Burešová.
V pátek odpoldne pátrání skončilo šťastnou zprávou. „Dívka z Tachovska, po které jsme pátrali jako po dítěti v ohrožení, byla nalezena ve Stříbře," uvedli policisté na síti X.
„Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče zdravotníků,“ dodala tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.
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