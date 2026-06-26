„Ve čtvrtek odpoledne šla vykoupat k jezu ve Stříbře. Domů už se ale nevrátila,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policie po Natálii pátrá v režimu „Dítě v ohrožení“, tedy s maximální prioritou a za využití všech dostupných prostředků. „Naposledy ji viděli ve čtvrtek kolem 15. hodiny v místě bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé šortky,“ uvedla Burešová.
Dívka je vysoká 165 až 170 centimetrů a je hubené postavy. Má rovné blond vlasy a zelené oči. „Jakékoliv poznatky k pohřešované dívce uvítáme na lince 158,“ dodala Burešová.
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