Jaroslav Zapletal se narodil 16. září 1937 v Litovli na Olomoucku. Po studiích na pražské Akademii múzických umění přišel v roce 1962 do Plzně, kde v Divadle J. K. Tyla do vynuceného odchodu v roce 1968 navrhoval kostýmy i scény pro desítky inscenací.
Po odchodu z divadla se téměř deset let výtvarné práci nevěnoval. Na částečný úvazek učil na Lidové škole umění v Plzni. V 70. letech vytvořil cyklus děl, který byl označen jako „ekologická malba“.
Inspirace gotikou
Na přelomu tisíciletí se podle syna Filipa, který o úmrtí otce informoval, začal soustředit na kresbu tužkou a vytvořil velký soubor inspirovaný hlavně gotickými katedrálami. S těmito kresbami Zapletal mimo jiné získal první cenu na mezinárodním bienále v Québecu v Kanadě.
V posledních letech tvořil převážně velkoplošné počítačové grafiky a v pracích se inspiroval středověkou a renesanční filozofií a etikou. „Dalo by se říci, že počítač je pro mě tím, čím byl pro mě dřív štětec,“ řekl ještě letos v únoru Jaroslav Zapletal. Obdržel také Historickou pečeť města Plzně za výtvarnou tvorbu a umělecké aktivity.
Vedl výtvarníky
V roce 1978 se akademický malíř stal členem katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni a později Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel až do roku 2010.
V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, kterou vedl do roku 2004. V 90. letech byl také předsedou Unie výtvarných umělců České republiky. V roce 1995 založil mezinárodně úspěšné Bienále kresby Plzeň a byl jeho prezidentem.
Veřejnosti naposledy předvedl své umění letos od února do dubna retrospektivní výstavou Jaroslav Zapletal souborné dílo 1962 až 2026 v Západočeském muzeu v Plzni.