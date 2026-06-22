Rozkopaná Americká ulice působí zmatek v centru města. Mění se trasy MHD i zastávky, řidiči bloudí okolnímu ulicemi, nikde se nedá parkovat. Problémy mají i lidé. Mohou sice ulicí procházet v úzkém koridoru mezi domy a plotem stavby, ale nemohou ji přejít. Lidé se tak těžko dostávají k obchodům. A ty mají problémy.
„Skoro 80 procent roční tržby mám pryč. Jsem závislý na letní sezóně a ta je kvůli rekonstrukci ulice pryč. Nejvíce naštvaný jsem z toho, že nikdo z radnice nás předen neupozornil, co se bude přes léto dít. Nemohl jsem se tak na situaci vůbec připravit,“ láteřil majitel obchodu Zigolo zmrzlina Martin Strnad. (52).
Rozkopaná Americká třída v Plzni rozčiluje lidi i obchodníky. (červen 2026) Zbyněk Schnapka
Rozkopaná Americká třída v Plzni rozčiluje lidi i obchodníky. (červen 2026) Zbyněk Schnapka
Stejně jsou na tom i v prodejně masa a uzenin Zeman. „Neřeknu vám kolik přesně, ale tržby šly u nás pořádně dolů. Dříve lidé vystoupili z trolejbusu, šli k nám nakoupit, pak přešli ulici, tam u pekaře dokoupili pečivo a jeli MHD dál. Kvůli rozkopané ulici k nám teď chodí, oproti dřívějšku, minimum lidí,“ uvedla zástupkyně vedoucí Daniela Černá (51).
Změna, která není vidět?
Radnice se rozhodla proměnit Americkou ulici v jednu obří klidovou zónu. „Nové řešení počítá s rozšířením prostorů pro pěší, sjednocením výšky povrchů a použitím kvalitních materiálů včetně žulové dlažby. Díky tomu vznikne ucelený městský prostor vhodný nejen pro pohyb, ale i pro pobyt,“ vypočetl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN) a dodal:
„Úpravy se dotknou také zastávek městské hromadné dopravy, které budou komfortnější a lépe přístupné.“ Stavba téměř za 36 milionů má být hotova do srpna.
Jenže podle mnohých obyvatel se ulice po rekonstrukci podle vizualizací, které zveřejnila radnice, příliš neliší od stavu před rozsáhlými stavebními pracemi. Navíc se ulice opravovala jen před několika lety.
Lidé: Bude tu víc bezdomovců
Mnozí majitelé obchodů jsou k vylepšení skeptičtí. „Nic se nezmění. Už teď se tady váleli bezdomovci. Když jdu ráno do práce, mám z nich strach. Když tu bude nově více laviček, bezdomovců přibude. Normální člověk si na takovou lavičku nesedne, bojí se, aby něco nechytil. Přestavba ulice na klidovou zónu k nám určitě více lidí nepřitáhne,“ míní Černá.
Stejný názor mají i další zdejší podnikatelé. „Nic se nezlepší. Naopak bude to jen horší. Stáhnou se sem bezdomovci a různá divná individua. Už před rekonstrukcí, kdy tu byla částečná klidová zóna, se o Americké říkalo, že je to jedno z nejhorších míst v Plzni a bude hůř,“ řekla majitelka obchodu s tabákem Lucie B. (61).
Proč neopraví jiné ulice?
Po rekonstrukci zmizí z Americké ulice chodníky, přibudou lavičky a vznikne zde jednotná plocha pro pěší a trolejbusy MHD. Ty tady budou smět jezdit rychlostí nejvíce 20 km/h. „Válející se a vrávorající bezdomovci na ulici a mezi nimi se budou proplétat trolejbusy. To bude něco,“ podotkla Daniela Černá z masny.
Mnozí Plzeňané by byly přitom radši, kdyby radnice opravila jiná, chátrající místa ve městě, než vyhazovat milióny za přestavbu Americké. „Třeba hned vedle Husova či Tylova ulice. Ty by bylo třeba zrekonstruovat,“ prohlásil Pavel Pavlíček (71).
„Jsou i další místa, co by opravu potřebovala jako třeba náměstí Milady Horákové nebo Heyrovského či Prokopova ulice,“ dodala Lenka Horáková (52).
Doprava: Ještě se to zhorší!
Oprava Americké ulice začala 11. května a to v úseku mezi ulicemi Goethova a Jungmannova. Od pondělí 22. června začne druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje úsek mezi ulicemi Goethova a V Šipce. Pro osobní auta tak bude od příštího týdne umožněn průjezd pouze z ulice V Šipce směrem na Klatovskou třídu.
Třetí etapa, která začne 23. července, přidá ke stávajícím omezením úplnou uzavírku okružní křižovatky u ulic Americká, Goethova a Prokopova. Část linek MHD pak bude jezdit ulicemi Mikulášská a U Trati. Dosud většina linek jezdí po náhradní trase Kopeckými a Smetanovými sady.