Vyřezávat začala před 35 lety. Tehdy pracovala v kulturním středisku. „Sváželi jsme na výstavy umělecká díla a mě napadlo, že zkusím něco vyřezat,“ vzpomínala paní Jiřina, když s ní před lety mluvil redaktor Blesku.
První byly figurky tří holčiček. Jedna nese husu, druhá vánočku a třetí vejce. Následující rok přibyla Svatá rodina, Ježíšek, jesličky, osel, volek a Josef s Marií. Pak už každý rok něco dalšího. Věhlasný betlém paní Jiřiny má nyní celkem 160 postaviček.
U betléma peklo
Nejzajímavější součástí betléma je peklo. Čerti tady mastí karty a v kotli vaří hříšníka. Součástí betlému je i historický statek, kde jsou dvě prasata. Jedno z nich je přeštické.
Za nejpracnější figurky považovala autorka koníky. „Kůň je totiž pro řezbáře nejtěžší zvíře. Je to proto, že se musí dodržet jeho proporce,“ vzpomínala tehdy paní Jiřina.
Pod rukama paní Jiřiny nevznikaly jen figurky do betléma, ale vytvářela mnoho dalších krásných řezbářských skvostů, třeba dřevěné reliéfy zobrazující výjevy z Kytice, nádherně řezbářsky ztvárněná báseň Dědova mísa a mnoho dalších.
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Roman Lízal vytvořil unikátní betlém, vystaven bude v Otmarově u Brna. Hynek Zdeněk
Roman Lízal vytvořil unikátní betlém, vystaven bude v Otmarově u Brna. Hynek Zdeněk
Paní Jiřina před patnácti lety vyřezala několik figur i pro obec Příchovice do kaple Sv. Jana Nepomuckého. Nebyla jen zručnou řezbářkou, ale i amatérskou malířkou.
Na přání bývalého starosty Jiřího Štycha vymalovala chodby v budově Obecního úřadu obrazy s příchovickými motivy. Tento originální nápad a jeho nádherné zpracování chodí do budovy obecního úřadu obdivovat stovky návštěvníků. f