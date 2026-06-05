I největšího tvrďáka by rozplakal pohled na zubožená zvířata. „Dospělý pes byl vyhublý, ve zhoršeném výživovém stavu se nacházelo také štěně,“ potvrdil mluvčí Státní veterinární (SVS) správy Petr Vorlíček.
Místo teplého pelíšku se pes i štěňátko museli krčit v otřesném malém kotci. Uvnitř byla podomácku vyrobená bouda tvořená kombinací palety, papírové krabice a polystyrénu. „Podlaha, která se místy propadávala, byla překryta linoleem. Pod ním se nacházel čerstvý trus,“ uvedl Vorlíček.
Zubožené husy
Majitelka psů tvrdila, že krmivo dávala psům na zem mimo kotec a vodu dovážela v kanystru. Psy úředníci odebrali a zvířata skončila v útulku v Němčovicích na Rokycansku. Inspektoři SVS zjistili, že na pozemku pobíhají také dvě husy.
„I ony byly v nedobrém výživném stavu a v nevhodných chovatelských podmínkách. Obě husy byly proto odebrány a přemístěny k náhradnímu chovateli na nedalekou farmu,“ dodal Vorlíček.
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