Případ vyvolal velký ohlas, všichni duchapřítomnost mladých mužů chválili. Sami ale dlouho zůstávali v anonymitě. Pomoc je o to cennější, že mladí muži se navzájem neznali a svedla je dohromady právě vypjatá událost

„Projížděl jsem okolo autem a všiml si dítěte v okně. Nejprve jsem si řekl, že snad to má někdo dospělý po kontrolou. Jenže v tu chvíli jsem viděl, že se z okna opravdu hodně naklání a v jednu chvíli se dokonce snažilo postavit na parapet. Vystoupil jsem z auta, zalarmoval kolemjdoucí a zavolal na pomoc složky záchranného systému,“ popsal událost Lukáš.

Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí

Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí.

„Šel jsem zrovna na nákup, když jsem viděl nějakého pána, jak křičí z auta.  Rychle jsem běžel na místo. Pan Mádr už tam organizoval pomoc, každý si vzal nějaký úkol. Já s Michalem Vlkem jsme s pomocí ostatních vylezli na stříšku a nějaký muž, který šel zrovna okolo, asi z nějakého pikniku, nám podal deku,“ dodal Matyáš Beran.

Chlapeček na parapetu

„Neberu jako samozřejmost, že jste byli ochotni okamžitě pomoci. Vaše všímavost, rozhodnost i ochota pomoci mohou být motivací pro ostatní, proto jsem vám chtěl osobně poděkovat, a i když jste zpočátku byli jako hrdinové anonymní, podařilo se vás díky ohlasu veřejnosti vypátrat a spojit se s vámi,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký k Matyáši Beranovi a Lukáši Mádrovi. Třetí ze zachránců Michal Vlk se nemohl zúčastnit.

Batole vypadlo z 10. patra: Zachránili ho kolemjdoucí!

Pád batolete z 10. patra v Petrohradě

Událost se stala před dvěma týdny. Na parapetu panelového domu na Slovanech se pohyboval zhruba dvouletý chlapeček.

Dva muži vylezli na stříšku pod oknem a roztáhli deku, byli připraveni do ní v případě pádu dítě zachytit. Další zalarmoval záchranné složky. Na místo dorazili policisté, hasiči i zdravotní záchranáři, podařilo se jim dostat do bytu a dítě z parapetu sundat.

Zjistilo se, že byl doma s maminkou, která na chvilku zaklimbala, a hbitý chlapeček si otevřel okno.

VIDEO: Ženu s malým dítětem zachránil z hořícího domu ve Vysokém Poli na Zlínsku jejich soused.

Video
Video se připravuje ...

Ženu s malým dítětem zachránil z hořícího domu ve Vysokém Poli na Zlínsku jejich soused ZZS Zlínského kraje

Fotogalerie
4 fotografie
Dva ze tří mladých mužů - Matyáš Beran a Lukáš Mádr - neváhali a když viděli v okně paneláku v Plzni batole, napjali síly k záchraně.
Dva ze tří mladých mužů - Matyáš Beran a Lukáš Mádr - neváhali a když viděli v okně paneláku v Plzni batole, napjali síly k záchraně.
Autor: plzen.eu