Případ vyvolal velký ohlas, všichni duchapřítomnost mladých mužů chválili. Sami ale dlouho zůstávali v anonymitě. Pomoc je o to cennější, že mladí muži se navzájem neznali a svedla je dohromady právě vypjatá událost
„Projížděl jsem okolo autem a všiml si dítěte v okně. Nejprve jsem si řekl, že snad to má někdo dospělý po kontrolou. Jenže v tu chvíli jsem viděl, že se z okna opravdu hodně naklání a v jednu chvíli se dokonce snažilo postavit na parapet. Vystoupil jsem z auta, zalarmoval kolemjdoucí a zavolal na pomoc složky záchranného systému,“ popsal událost Lukáš.
„Šel jsem zrovna na nákup, když jsem viděl nějakého pána, jak křičí z auta. Rychle jsem běžel na místo. Pan Mádr už tam organizoval pomoc, každý si vzal nějaký úkol. Já s Michalem Vlkem jsme s pomocí ostatních vylezli na stříšku a nějaký muž, který šel zrovna okolo, asi z nějakého pikniku, nám podal deku,“ dodal Matyáš Beran.
Chlapeček na parapetu
„Neberu jako samozřejmost, že jste byli ochotni okamžitě pomoci. Vaše všímavost, rozhodnost i ochota pomoci mohou být motivací pro ostatní, proto jsem vám chtěl osobně poděkovat, a i když jste zpočátku byli jako hrdinové anonymní, podařilo se vás díky ohlasu veřejnosti vypátrat a spojit se s vámi,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký k Matyáši Beranovi a Lukáši Mádrovi. Třetí ze zachránců Michal Vlk se nemohl zúčastnit.
Událost se stala před dvěma týdny. Na parapetu panelového domu na Slovanech se pohyboval zhruba dvouletý chlapeček.
Dva muži vylezli na stříšku pod oknem a roztáhli deku, byli připraveni do ní v případě pádu dítě zachytit. Další zalarmoval záchranné složky. Na místo dorazili policisté, hasiči i zdravotní záchranáři, podařilo se jim dostat do bytu a dítě z parapetu sundat.
Zjistilo se, že byl doma s maminkou, která na chvilku zaklimbala, a hbitý chlapeček si otevřel okno.
VIDEO: Ženu s malým dítětem zachránil z hořícího domu ve Vysokém Poli na Zlínsku jejich soused.
Ženu s malým dítětem zachránil z hořícího domu ve Vysokém Poli na Zlínsku jejich soused ZZS Zlínského kraje