Soud v německém Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam ale loni nenastoupil.
Letos 9. dubna jej detektivové z oddělení tzv. lovců lebek zatkli v Aši, kde se necházela u své české přítelkyně. Od té doby je u nás ve vazbě.
Do své domoviny nechce
Liebichová s prošedivělými krátce střiženými vlasy a knírem, v brýlích, triku s leopardím potiskem a s červeně nalakovanými nehty na rukou a rudou rtěnkou přišla v pondělí do soudní síně Krajského soudu v Plzni.
„Nechci být předána, protože mám strach, že se dostanu do vězeňského zařízení s muži, do mužské věznice, což by pro mě byla z lidského hlediska diskriminace. Protože jsem mediálně známá, budu tam nejen zneužívána, ale budu tam muset strpět velice nevhodně chování vůči mému tělu a mé osobě a mám strach, že mě tam zabijí,“ řekla Liebichová u soudu.
Bojí se netolerantních vězňů
Před rozsudkem soudu v Halle, který uložil Liebichové nepodmíněný trest, byla v Německu šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. U plzeňského soudu odmítla, že by byla rasistka nebo xenofobní.
Připustila, že v minulosti se hlasitě a kriticky vyjadřovala k masové migraci do Německa. I to je jedna z jejích obav. Tvrdí, že kdyby se dostala do věznice v Německu, byla by uvězněna s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender problematice.
Matrika chce couvnout
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Žádost o úřední změnu pohlaví si Liebichová podala 1. srpna 2024, 1. listopadu se oficiálně stala ženou jménem Marla Svenja Liebichová. V Německu se její případ stal mediálně známým.
Za diskriminaci nyní Liebichová označila, že německé úřady prý chtějí, aby ji před nástupem do ženského vězení posoudili psychologové, zda se skutečně vnímá jako žena. Matriční úřad v Německu podle obhajoby podal návrh, aby její změna pohlaví a jména na ženské byly zrušeny. Toto řízení v Německu ještě neskončilo.
Advokáta svlékla z taláru!
Velké divadlo předvedl u soudu i muž, který tvrdil, že je Liebichové německý adkokát a to i přesto, že extremistku zastupuje česká obhájkyně. Soudkyně ho upozornila, že podle zákona může jako obhájce vystupovat jen advokát zapsaný u České advokátní komory. Němec tvrdil, že má oprávnění k jednání v celé EU, asle soudu předložil čtyři roky propadlý průkaz.
Soudkyně mu nařídila, aby si sundal talár, ale umožnila mu účastnit se jednání jako veřejnost. Muž ale neustále vyrušoval, měl námitky a poznámky, nakonec ho soudkyně vykázala.
Rozhodnutí o vydání extremistky Liebichové do Německa odročil na červen i proto, aby se mohl seznámit s listinou, kterou Liebichová přečetla jako závěrečnou řeč.
