Nezvedené děti rozbily sklo ve dveřích a v noci na 1. května do školky vlezly. Řádily tu jako smyslů zbavené. Rozbily nábytek, rozšlapaly hračky, ničily vše, co jim přišlo pod ruku.
Vybraly i lednici v kuchyni, kam vlezly výdejním okénkem. Ze šuplíku také ukradly 1200 Kč.
Policie se případem zabývala a teď označila pachatele. „Podařilo se ustanovit dvě nezletilé osoby, které se činu měli dopustit. S ohledem na skutečnost, že nedosáhly věku trestní odpovědnosti, policisté věc odloží,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Iva Vršecká.
Třeba tam dříve chodily
„Od policistů jsem slyšela, že zajištěné stopy ukazují na děti mezi 12 až 15 lety. Nic víc nevím. Jestli to udělaly, mohly to být i ty, které k nám do školky dříve chodily. Je mi z toho smutno,“ uvedla ředitelka mateřinky Jana Rauscherová.
„Zatím od policie nic nevím, jste první, kdo mi to říká. Těžko říci, kdo to mohl udělat. Někdo přespolní sem asi nepojede, aby nám tu rozbil školku. I když možné je všechno,“ řekl starosta Černošína Vladimír Krejča.
Bez postihu?
Do úklidu škody se pustily desítky dobrovolníků. Šlo nejen o rodiče dětí, jejichž ratolesti sem chodí, ale i řada místních. Vše dali do pořádku a děti tak mohou od začátku týdne opět školku navštěvovat. Případ ale ještě nekončí.
„Spisový materiál bude následně postoupen dozorovému státnímu zástupci s podnětem k podání návrhu na předání věci soudu pro mládež k rozhodnutí o dalším opatření,“ dodala policejní mluvčí Vršecká. Malí vandalové tak nejspíš úplně bez postihu nevyváznou.
