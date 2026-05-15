Nově otevřené centrum ALL4HOCKEY je první svého druhu v Česku a nachází se v městské části Lochotín. „Reagujeme na rostoucí počet hokejistek. a postupný rozvoj ženského hokeje. Jestliže jindy si mohly dívky v shopech vybírat jen ze dvou či tří kusů výstroje, tady dostanou na jednom místě všechno,“ řekla majitelka Andrea Čardová. Na ploše 850 metrů čtverečních nabízejí na devět tisíc položek.
Není helma jako helma
Problém se shánění ženské výstroje potvrdily i české reprezentantky. „Pamatuji, když jsem byla malá, že jsem musela hrát ve výstroji po starším bráchovi a ještě jsem měla i jeho hokejku. Výbava pro holky nebyla,“ řekla česká hokejová reprezentantka Dominika Lásková (30), která nyní působí ve švédské ženské lize.
„Nejhorší pro mě bylo, že jsem musela hrát v klučičí helmě! Pro mě bylo strašné, že mi vůbec neseděla. Ta ženská totiž počítá s culíky na hlavě a má jiný tvar. Vlasy vám do ní krásně zapadnou,“ dodala Lásková.
Ženských přileb jsou dokonce dva druhy. První, kdy uvnitř v polstrování je vytvarovaný důlek, kam vlasy v copu zapadnou. Druhým typem jsou pak helmy zkrácené vzadu na hlavě a vytvarované tak, aby jejich hrany končily culíkem.
Vesty tvarované pro ňadra
Ale jsou i další rozdíly ve výstroji hokejistek oproti jejich mužským protějškům. „Rukavice jsou zúžené, stejně jako holeně, neboť máme úplně jiná lýtka než kluci. Užší jsou i kalhoty. I když já jsem vyšší a potřebuji delší kalhoty, tak nemám tak široký, protože jinak mi padají. Ženské vesty jsou super, protože jsou vyboulené v oblasti poprsí. Mě ty rovný chlapský vesty vždycky tlačily. A samozřejmě ta ženská helma,“ prozradila Linda Vocetková (19).
I ona měla v Česku problémy si pořídit dívčí výstroj. Hokej hraje 6 let, ze Švédska aktuálně odchází do USA.
Holčičí vybavení
Setkat se s ženskými hvězdami českého hokeje a pořídit si dívčí výstroj vyrazila do Plzně i nadějná malá hokejistka Klára Fárová (9) z Chomutova. Hokejku v ruce drží už od svých čtyř let. „Poprvé jsem stála na bruslích, když mi byly tři roky. Máma mi zapsala na krasobruslení. Bratranec hrál hokej a mně se to moc líbilo. Tak jsem skončila u hokejky,“ smála se Klára.
Je jediná holka v klučičím týmu, hraje v útoku a dává góly. „Doteď jsem měla klučičí výstroj, až na šuspík (suspenzor k ochraně pohlaví - pozn. red.). Teď si k němu pořídím komplet vše holčičí,“ těšila se.
Největší turnaj v Evropě
V Plzni se rovněž na začátku června uskuteční největší turnaj hokejistek v Evropě s názvem GWH (Girls World Hockey League). „Bude tu 450 hokejistek ve věku 9 až 17 let. Je unikátní v tom, že jinde se musí na turnaje přihlašovat celé týmy. Tady se mohou přihlásit i jednotlivci. Z nich se vytvoří tým, nebo se hokejistka přidá k jinému týmu,“ řekla Andrea Čardová, která turnaj organizuje.
Půjde o největší hokejový turnaj v Evropě. Dorazit by měly hráčky z USA, Kanady, Slovenska, Francie, Itálie, Švýcarska, Maďarska, Litvy, Nizozemí, Rakouska, Německa, Polska, Ukrajiny a také z Ruska.
