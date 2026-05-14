Incident se odehrál v úterý po 22. hodině. Strážníci na místo původně vyjížděli kvůli nahlášené spadlé vlajce. „Na místě jsme se spojili se strážníkem na stálé službě, který už v tu dobu prověřoval prostřednictvím městského kamerového systému, jak se vlajka na zem dostala a zda jí někdo nepomohl,“ řekl mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Se vztyčenou pravicí
Pochyby strážníků se potvrdily. Vlajce k zemi opravdu někdo „pomohl“. Kamerový systém zachytil muže, který vlajku z pomníku strhl. Zatímco vlajka zůstala ležet na zemi, muž od pomníku odcházel se vztyčenou pravicí.
Neznámý vandal strhl vlajku z pomníku Díky, Ameriko v Plzni. (květen 2026) MP Plzeň
„Jednání muže bylo zdokumentováno a spolu s kamerovým záznamem jsme vše předali správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku,“ dodala Weidl. Po pachateli teď pátrá policie.
Hlídají ho kamery
U pomníku Díky, Ameriko! se před týdnem konal pietní akt u příležitosti osvobození Plzně americkou armádou, jejíž součástí byl i pluk belgických střelců. Pomník je přitom jedním z nejstřeženějších míst v Plzni. Hlídají ho speciální kamery, které sem byly nainstalované v roce 2019. Díky nim se již dříve podařilo odhalit vandaly, kteří strhli vlajku či na pomník močili.