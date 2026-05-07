„V panelovém domě se nacházela ve svém bytě psychicky nemocná žena, ke které vyjížděla vzhledem k jejímu zhoršenému stavu posádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí policie Pavla Burešová.
Žena ale odmítala se zdravotníky spolupracovat, jakmile na místo dorazila i policejní hlídka, situace se ještě zkomplikovala.
„Vzala si do rukou zbraň a v bytě se uzamknula, přestala s kýmkoli komunikovat a nikoho do bytu nevpustila,“ uvedla Burešová. Jedinou možností, jak předejít případným tragickým následkům u ženy i v jejím okolí, bylo přivolání zásahovky.
„Vnikli do bytu, zbraň zajistili a psychicky nemocnou ženu předali do péče záchranářů,“ zakončila mluvčí. Zajištěná zbraň bude nyní podrobena expertize na odborném pracovišti, a to konkrétně na odboru kriminalistické techniky a expertiz.
