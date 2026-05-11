Malinčák působil v největší věznici v Česku v Plzni na Borech jako strážný. „Můj služební poměr bez neschopenky a pobírání nemocenské trval 20 let a 3 měsíce. Na to mám certifikát o vytvoření českého rekordu,“ uvedl Petr.
Ve věznici dal výpověď a od dubna provozuje stánek s občerstvením v kempu na Hracholuské přehradě.
Ukázalo se totiž, že v celé republice se nenašel nikdo, který by mohl „nemarodění“ úředně doložit. Až na Petra. „V práci v systému docházky nemám ani hodinu marodění a taky žádnou neschopenku. Tu jsem nikdy neměl. Kromě těchto dokladů ze zaměstnání jsem předložil i potvrzení od lékaře a ze sociálky, že jsem nikdy nepobíral nemocenskou,“ upřesnil.
Žít rozumě
Jak pevného zdraví bez marodění docílil? Petr je přesvědčený, že za vše vděčí rozumnému životnímu stylu. „Nepiji tvrdý alkohol, jednou za týden si dám čtyři piva a hlavně jím střídmě, nepřejídám se. Jím sice vše, třeba řízek, vepřo- knedlo-zelo, ale vždy si k tomu dám i zeleninu, dbám na příjem vlákniny,“ prozradil Petr.
Nepřehání to ale ani se sportem. „V mládí jsem závodně plaval, a to byl dobrý svalový a silový základ. Co jsem nastoupil do věznice, nijak aktivně nesportuji, spíše jsem takový pecivál,“ zasmál Petr.
Možná i první na světě?
Malinčák si myslí, že není jen českým rekordmanem, ale i prvním na světě, který 20 let prokazatelně ve službě nemarodil. „Projel jsem internet a sociální sítě, ale nikoho jsem nenašel. O jednom Američanovi tamní noviny psaly, že za 50 let, co chodil do práce, nebyl nemocný. Ale ten nebyl ve služebním poměru a nedoložil to žádnými ověřenými doklady,“ dodal Petr.
Tomu by nevadilo, kdyby jeho rekord někdo překonal. „To, že lidé nemarodí a jsou zdraví, je přece skvělé,“ zakončil Petr.
