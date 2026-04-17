K ohavnému činu došlo už 16. listopadu kolem půl deváté ráno, nyní se policie obrátila i na veřejnost s prosbou o pomoc při hledání nadrženého útočníka.
„Podle dosud zjištěných skutečností v okamžiku, kdy vlak přijížděl do stanice Plzeň hlavní nádraží, vstoupil dosud neznámý muž do kupé, kde seděla poškozená. Mladou ženu začal sexuálně napadat, když se ji pokoušel líbat, osahával ji přes oblečení, přičemž ji násilím držel pod krkem,“ uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová.
Dívka kolem 19 let, se ale rozhodně nedala a bránila se. „Jakmile vlak zastavil, muž svého jednání zanechal a utekl,“ doplnila mluvčí.
Kriminalisté už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu sexuálního nátlaku a případem se nadále zabývají.
Během vyšetřování získali i důležité snímky, na nichž je agresor zachycený. „Žádáme o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na fotografiích. Ať se nám neprodleně přihlásí na nejbližším oddělení nebo kontaktují na tísňovou linku,“ vyzvala mluvčí.
