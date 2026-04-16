„Podle dosud zjištěných skutečností nenesou tělesné ostatky známky cizího zavinění, vyloučila to soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká. Tělo zde bylo patrně už od ledna.
Policie nyní žádá o pomoc při ztotožnění mrtvého. Muž měřil 185 až 190 centimetrů a měl modré oči. Na sobě měl černou mikinu s velkým portrétem vlka a nápisem Full moon party, dále hnědou bundu s černým pruhem na zádech značky Carletti, černé tepláky, černou pracovní obuv Albatros a pracovní rukavice Dek. Obrátit se můžete na linku 158.
