„Podle dosud zjištěných skutečností nenesou tělesné ostatky známky cizího zavinění, vyloučila to soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká. Tělo zde bylo patrně už od ledna.

Ornitologové našli ostatky na Liberecku: Patřily pohřešovanému tátovi Markovi

Nalezené ostatky patřily pohřešovanému Marku J.

Policie nyní žádá o pomoc při ztotožnění mrtvého. Muž měřil 185 až 190 centimetrů a měl modré oči. Na sobě měl černou mikinu s velkým portrétem vlka a nápisem Full moon party, dále hnědou bundu s černým pruhem na zádech značky Carletti, černé tepláky, černou pracovní obuv Albatros a pracovní rukavice Dek. Obrátit se můžete na linku 158.

