Hlídka vyjela do ubytovny v Borské ulici, kde byla problémová nájemnice. „Správkyně ubytovny sdělila, že žena porušuje podmínky ubytování, je vulgární a slovně napadá ostatní obyvatele. Souhlasila, že jí pokoj odemkne, aby si mohla převzít své kočky a ubytovnu opustit,“ uvedli strážníci na sociální síti.

Žena během jednání střídala nálady. Chvíli spolupracovala, poté byla agresivní a nadávala. „Pak přišel moment, kdy se vše změnilo. Žena totiž náhle vytáhla kobercový nůž, přiložila si ho ke krku a začala vyhrožovat, že si ublíží,“ popsali strážníci. Na jejich výzvu, aby nůž zahodila, nereagovala, naopak jej ještě více přitlačila ke krku.

Fúrie na Brněnsku vyhrožovala partnerovi nožem! Vylil jí alkohol

„V tu chvíli už šlo o zdraví a bezpečnost i hlídce. Strážník využil okamžiku nepozornosti, chytil ji za ruku, ve které nůž svírala, a položil ji na zem, kde nadále kladla aktivní odpor. Dostala proto pouta,“ uvedli strážníci.

Při incidentu si sama způsobila drobné řezné poranění na krku a opakovaně se udeřila hlavou o zeď. Ženu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky si pak převzali záchranáři, případem se zabývají policisté.

Strážníci z Plzně museli zpacifikovat ženu, která vyhrožovala, že se podřízne. (březen 2026) MP Plzeň

Strážníci z Plzně museli zpacifikovat ženu, která vyhrožovala, že se podřízne.
Autor: MP Plzeň