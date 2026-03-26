Hlídka vyjela do ubytovny v Borské ulici, kde byla problémová nájemnice. „Správkyně ubytovny sdělila, že žena porušuje podmínky ubytování, je vulgární a slovně napadá ostatní obyvatele. Souhlasila, že jí pokoj odemkne, aby si mohla převzít své kočky a ubytovnu opustit,“ uvedli strážníci na sociální síti.
Žena během jednání střídala nálady. Chvíli spolupracovala, poté byla agresivní a nadávala. „Pak přišel moment, kdy se vše změnilo. Žena totiž náhle vytáhla kobercový nůž, přiložila si ho ke krku a začala vyhrožovat, že si ublíží,“ popsali strážníci. Na jejich výzvu, aby nůž zahodila, nereagovala, naopak jej ještě více přitlačila ke krku.
„V tu chvíli už šlo o zdraví a bezpečnost i hlídce. Strážník využil okamžiku nepozornosti, chytil ji za ruku, ve které nůž svírala, a položil ji na zem, kde nadále kladla aktivní odpor. Dostala proto pouta,“ uvedli strážníci.
Při incidentu si sama způsobila drobné řezné poranění na krku a opakovaně se udeřila hlavou o zeď. Ženu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky si pak převzali záchranáři, případem se zabývají policisté.
Strážníci z Plzně museli zpacifikovat ženu, která vyhrožovala, že se podřízne. (březen 2026) MP Plzeň