Lidi zachumlaní andílci baví. Mají krásně upletené čepice i oblečky. Vošahlík ale „ostrouhal“, je „nahatý“. Na něj si totiž lidé chodí sahat, aby jim splnil přání. „Přijde mi to hezké. Člověk jde po Plzni a připadá mu to pořád všechno stejné. Když jsem si téhle maličkosti všimla, hodně mě potěšila. Že by to mělo spojitost s politikou, mě nenapadlo, tak to nevidím,“ řekla Kateřina Macurová (19).
Někteří lidé mají ale jiný názor, myslí si, že jde o politiku. Není to poprvé, co andílci mají oblečky. Před třemi lety byli oblečeni do flanelu. Flanelové košile rád nosí prezident Pavel a flanel se stal i jednou z ikon jeho předvolební kampaně.