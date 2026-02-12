Obžalovaný muž je obviněný z podvodu. Podle žalobce neoznámil správě sociálního zabezpečení úmrtí tchýně jako příjemkyně starobního a vdovského důchodu, který byl od května 1999 až do září 2024 vyplácen na jím založený a spravovaný bankovní účet. „Peníze použil pro svoji potřebu,“ uvedl pro server novinky.cz státní zástupce Pavel Reiser.
Před soudem Milan B. uvedl, že důchod tchýně chodil na jeho účet už v době, kdy ještě žila, ale byla zbavena svéprávnosti. „Po jejím úmrtí šla moje manželka zařídit na matriku všechny formality s tím spojené a tam jí řekli, že nemusí nikam nic oznamovat, že to za ní vyřídí. Dál jsme se o to nestarali a účet jsem dál používal, než mi ho zablokovali exekutoři,“ vypověděl.
Umořovaly se exekuce
O tom, že na účet stále chodí důchod, se prý dozvěděl až předloni, když požádal o oddlužení. Insolvenční správkyně zjistila, že tam chodily pravidelné měsíční platby od sociálky a část peněz si z toho strhávali exekutoři.
V době úmrtí seniorky matrika posílala vyrozumění o úmrtí správě sociálního zabezpečení obyčejným poštovním dopisem. Od roku 2010 chodí přes datové schránky.
Kriminalisté proto prošetřují i možné pochybení ze strany České správy sociálního zabezpečení, hlavně to, zda v rámci této instituce nedošlo k selhání kontrolních mechanismů. Soud bude pokračovat dalšími výslechy.
