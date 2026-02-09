Krvavý masakr se stal loni v červnu v centru Sušice v ulici T. G. Masaryka. „Stál opřený zády o výlohu obchodu a držel nůž. Vedl rozhovor s prodavačkou o tom, že se chce vrátit do vězení,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr.
Chmura pak ještě telefonoval se svou známou a poslal hlasovou zprávu. V ní stálo: „Dneska jdu sedět. S*ru na to. Jdu zabít člověka.“
Bodal a bodal
Pak se Chmura zčistajasna vrhl na Josefa Š. (60), který zrovna kolem něj procházel a začal ho bodat nožem. „Poškozený inkasoval čtyři bodné rány do krku, další bodná rána byla do hrudníku a třetí do břicha,“ dodal Richtr.
Těžce zraněný Josef Š. skončil v nemocnici, kde mu lékaři jen včasnou operací zachránili život. Chmura počkal na místě činu na policisty, kteří ho zadrželi a poté ho soud poslal do vazby do věznice v Plzni na Borech.
Přiznal se
U soudu se Chmura ke všemu ihned přiznal. „Cítím se vinen. Souhlasím s právní kvalifikací a také souhlasím s výší trestu 17 let vězení. Před činem jsem hodně pil pivo a tvrdý alkohol. Je mi to líto,“ prohlásil u soudu a dodal, že mu to našeptávaly hlasy v hlavě.
Jeho duševní stav zkoumali soudní znalci. „Netrpí žádnou duševní poruchou,“ prohlásil znalec z oboru psychiatrie.
Třikrát trestaný
Chmura má základní vzdělání, živil se jako popelář a již třikrát ho soud trestal. Poprvé to bylo, když mu bylo 17 let. Za pozměňování platebního prostředku dostal 110 hodin veřejně prospěných prací. Když mu bylo 19 let, soud ho nejdříve potrestal podmínkou za krádež.
Ve stejném roce ho pak odsoudil znovu za loupež, znásilnění a vydírání a poslal na dva roky a tři měsíce do věznice s ostrahou. Kvůli sexuální patologické agresivitě mu také soud nařídil ústavní sexuologické léčení. Z vězení vyšel v říjnu 2019.
Trest přijal
Kromě trestu vězení musí Chmura zaplatit zdravotní pojišťovně majetkovou újmu ve výši 45 800 Kč. „Jedinou polehčující okolností pro něj bylo, že prohlásil vinu. Naopak mu přitížilo, že neměl žádný motiv, šlo o bezdůvodné napadení člověka nožem s úmyslem ho usmrtit,“ řekla soudkyně Lucie Bočková.
Trest 17 let vězení, který si má odpykat v káznici se zvýšenou ostrahou, přijal Chmura bez jakýchkoliv emocí, nehnul se mu jediný sval ve tváři. Vzdal se odvolání, stejně jako státní zástupce. Rozsudek je tak pravomocný.
