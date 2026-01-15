Tomáše naposledy viděla rodina ve středu 14. ledna dopoledne, kdy odešel z místa svého bydliště v Plzni městské části Vinice.
Pohřešovaný muž je střední postavy vysoké zhruba 185 cm, má zelené oči a krátké rovné vlasy hnědé barvy. Je nesvéprávný a trpí mentální retardací s poruchami chování.
VIDEO: Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté. (prosinec 2025)
Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté. (prosinec 2025) Policie ČR