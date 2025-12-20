„Útočníci vydávající se za policisty zmanipulovali naši ekonomku k převodu 5,3 milionu korun na údajně bezpečné účty,“ řekla zakladatelka a ředitelka Tady a Teď o.p.s. Michaela Stehlíková. Ztráta je pro ně likvidační. I když událost ihned nahlásili, peníze zpět nedostanou. Organizace tak požádala o pomoc veřejnost. Na stránkách vznikla sbírka.
Během pár dní se podařilo vybrat přes polovinu požadované částky. Podporu vyjádřilo i mnoho známých tváří, jako například Tomáš Hanák, Martin Stránský, Václav Neužil či Jana Plodková.
„Podpořte neziskovou organizaci Tady a teď, která pomáhá dětem, rodinám i jednotlivcům v extrémní chudobě,“ uvedli ve videu herec Václav Neužil a herečka Jana Plodková. S velkou prosbou se na své sledující obrátil také plzeňský rodák, filmový a divadelní herec Jan Holík či Tomáš Hanák. „Pojďte tu misku vah převrátit na to dobro,“ dodal ve videu herec Martin Stránský. „Organizace Tady a Teď pomáhá v Plzni přes 20 let. (...) Já bych ovšem nerad, aby se dobru přetrhla nit, a tak o pomoc prosím. Ať už jsi kdokoliv a můžeš si to dovolit,“ řekl básník a moderátor Filip Koryta.
Pomohli Kristýně
Tady a Teď za 21 let pomohlo stovkám rodin s dětmi. Mezi nimi byla i Kristýna (28) z Plzně se svými třemi dětmi. Všichni žili ve špatných bytových podmínkách a byli ve špatné finanční situaci.
„Zajistili jsme jim vhodné bydlení. Naučili jsme ji jednat s úřady. Získává od nás občasnou potravinovou pomoc. Dostává se jí od nás ale i psychické podpory a podařilo se nám do rodiny sehnat také dobrovolnici – studentku speciální pedagogiky, která se věnuje synovi, jenž má silné ADHD,“ přidává jeden z příběhů Stehlíková.