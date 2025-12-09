Neštěstí se stalo v úterý ráno na sídlišti Vinice. Muž k sebevražednému skoku zvolil okna ve společných prostorách domu. Jedno otevřel a vrhl se do 30metrové hloubky! Jeho tělo dopadlo na přístavek zastřešující vchod do domu. Naděje na přežití nebyla žádná.
„Utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékař tak mohl jen konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranky Andrea Divišová. Pád muže vyšetřují policisté.
„Přijali jsme oznámení o nálezu muže bez známek života. Podle dosud zjištěných skutečností by se zřejmě mělo jednat o sebevraždu,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
