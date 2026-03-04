Motiv tak brutálního násilí? Mladá lékařka, se kterou měl primář poměr, vyzradila jejich vztah manželce. „Obžaloba si myslí, že šlo o pomstu za prozrazení vztahu jeho manželce,“ uvedl u plzeňského soudu státní zástupce Jiří Richtr a žádal pro lékaře výjimečný trest 25 let. Primář ji brutálně rozbil hlavu sekerou a škrtil ji do bezvědomí.
Krajský soud v Plzni nakonec odsoudil bývalého primáře k výjimečnému trestu 28 let vězení do věznice se zvýšenou ostrahou. Trest nyní potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze.
Pět milionů pozůstalým
Dále podle rozsudku musí zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým mrtvé lékařky, což jsou rodiče a bratr, celkem 5,2 milionů. Dalších 800 tisíc musí zaplatit ženě, kterou znásilnil a pokusil se zabít.
Obžalovaný, který se k zločinům přiznal, seděl pod dobu vynášení rozsudku na lavici v neprůstřelné vestě. Z každé strany ho střežila vězeňská služba. Nepřítomným výrazem jen zíral před sebe, při vyhlašování si stoupl a ve tváři se mu nehnul ani sval. Neprojevil žádné emoce…
„Jako polehčující okolnost lze přihlédnout k tomu, že obžalovaný dosud vedl řádný život. Přitěžující je ta, že je lékařem. Má životy zachraňovat, ne je brát. Proto má soud za to, že trest 28 let je přiměřený,“ řekla při zdůvodňování soudkyně Lucie Bočková.
Omlouval se ženě i dětem
„Ublížit jsem jí nechtěl. Dovedu si představit bolest, kterou pozůstalí prožívají,“ prohlásil při předchozím stání Vojtěch Česák. Také se omluvil ženě, kterou podle obžaloby znásilnil a chtěl zavraždit. „Byla to moje kamarádka. Proč bych ji měl zabíjet? Nechtěl jsem ji zabít,“ dodal.
„Nikdo by neměl řešit problémy tak, jak jsem je řešil já. Chtěl bych se omluvit také mé ženě i mým dětem,“ dodal už silně vzlykající Vojtěch Česák.
K ohavnému činu došlo loni mezi 17. a 20. říjnem v bytě v Plzni. Primář svou milenku škrtil do bezvědomí a pak ji zabil několika ranami sekerou do obličeje. Potom v bytě popíjel alkohol, opilý přejel do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se známou. I tu napadl, svázal a znásilnil.
Psycholog Vymětal k vraždícímu primáři: Nepochopitelné i pro lékaře a zdravotníky. Obětí je i rodina…
Má pocit méněcennosti
Soud už dříve vyslechl znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie. Primář má podle nich disharmonicky strukturovanou osobnost, je pasivně agresivní, emočně nestabilní, má vnitřní pocity méněcennosti a zvýšené ego. Nemá ale duševní poruchu ani sexuální deviaci.
„Lze dedukovat, že jeho jednání bylo bedlivě připravené, nachystané, časově uchopené,“ uvedla znalkyně. Primář se u soudu hájí tím, že byl silně opilý a ovlivněný alkoholem, znalkyně si to nemyslí.
Kdyby byl významně opilý, bylo by podle ní složité někoho napadnout, složitě svázat oěběť do kozelce různými provazy, použít různé formy škrcení, omýt sekeru, vytvářet si alibi falešnou komunikací z mobilu zavražděné ženy.
Hrůzná zranění
Lékař měl poměr s kolegyní, načas se rozešli, loni v říjnu ale milenka napsala jeho manželce, že jsou opět spolu. Tím si podepsala ortel smrti. „Skutek mohl být vyústěním dlouhodobě hromaděných konfliktů, strachu a vzteku ze ztráty manželství, dětí, mohl ho odbrzdit i alkohol, mohl být i mstou,“ uvedly znalkyně.
Další odborníci popsali zranění, které utrpěly obě ženy. Lékařka zemřela obzvláště trýznivě. Utrpěla opakovaná devastující zranění způsobená údery sekerou na hlavu, které byly vedeny rychle za sebou, některé už posmrtně. Byla svázaná, měla rýhy od škrcení na hrdle a zraněné oko nejspíše od rány pěstí.
Podle znalce byly spojené s vysokou intenzitou bolesti, oběť během útoku patrně ztratila vědomí a všechny údery nevnímala.
