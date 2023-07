Lev

Konec víkendu přinese dobré zprávy, co se rodinných a kamarádských vztahů týká. Pomalu z vás opadne nejistota a začnete si opět věřit. Hlavně na sebe nespěchejte a nežeňte se do náročných věcí, protože byste je nemuseli zvládnout. Chce to klid.