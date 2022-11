Beran

Od minulého týdne jste profesně výkonní a sklízíte obrovské úspěchy. Nadřízený s vámi počítá, a proto byste si to neměli pokazit. Merkur je v krásném spojení s vaším znamením, tudíž jste nad věcí a opravdu vám to myslí. Do toho pomáháte kolegům.