Na čtyři roky do vězení za těžké ublížení na zdraví a týrání poslal Krajský soud v Plzni Martina R. (28), který loni v zimě rozbil na severu Plzeňska násadou od krumpáče hlavu sousedovi (45). Trest dostal i za to, že týral manželku (23), doma ji mlátil a zakazoval jí chodit ven do společnosti.