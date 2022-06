Martin R. přišel domů posilněný šesti pivy. Dostal se do sporu se svojí ženou (23) a ta začala křičet o pomoc. „Soused s násadou od krumpáče v ruce přistoupil ke dveřím bytu, kde manželé bydleli. Martin R. mu násadu vytrhl a udeřil ho několikrát do hlavy,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.

Obžaloba Martina R. také viní, že čtyři roky týral v bytě svoji manželku, mlátil ji, zakazoval jí navštěvovat kamarády či chodit do společnosti.

Přiznání u soudu

Martin R. se u soudu přiznal. „Všechno sedí. Přišel jsem domů, měl jsem vypito šest piv a další jsem si nesl s sebou. Začala na mě řvát, že jsem ožralý. Tak jsem ji dvakrát udeřil,“ řekl Martin R.

„Soused vyrazil dveře a v ruce držel násadu od krumpáče. Řekl jsem mu, ať jde pryč. On mě levou rukou přitlačil ke zdi. Vyklouzl jsem mu a z pravé ruky jsem mu sebral násadu od krumpáče a práskl ho s ní do hlavy,“ dodal obžalovaný muž.

Schytal ránu

Soused vypovídal, že večer si šel lehnout. „Pak jsem uslyšel bouchání, dětský pláč, nějaké hlasy a pak volání jeho manželky o pomoc, křičela, že ji zabije. Vzal jsem si do ruky násadu od krumpáče, šel jsem nahoru, zabouchal jsem, nikdo neotvíral, tak jsem vykopl dveře,“ posal u soudu.

„Uviděl jsem, že on a jeho paní byli v ložnici a tam ji mlátil před dětmi. Já ho levou rukou natlačil na stěnu, v pravé jsem držel násadu od krumpáče. Pak mě kousl jeho pes do stehna a já šel k zemi. Pamatuji si, že jsem dostal ránu do hlavy, ale kolik jich bylo, nevím,“ dodal soused.

Možná i pokus vraždy

Soused při útoku utrpěl těžké zranění. „Měl rozbitou lebku a úlomky kostí byly vpáčené do spodiny lebeční,“ popsal Richtr. Muž skončil ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Martin R. se u soudu kromě zločinu týrání osoby ve společném obydlí, zpovídá z těžkého ublížení na zdraví a hrozí mu až 8 let vězení. Krajský soud ale může jeho čin překvalifikovat na pokus vraždy, kde je sazba 10 až 18 let. Soud pokračuje výslechy svědků.

VIDEO: Odhalte včas domácí násilí.