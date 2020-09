Štír

Máte takovou nostalgickou náladu a nevíte, co bude další měsíc. Přehoupli jste se do skutečného podzimu, léto už je opravdu pryč. To je vám moc líto a těžko se s tím smiřujete. Hlavně neupadejte do deprese, všechno má přece své kladné stránky.