Tragédie se odehrála poslední lednovou středu ráno. Roman V. vzal doma podle obžaloby kuchyňský nůž, a vyrazil na benzinku nedaleko své bývalé práce. „Vyčkával zde na příjezd majitele firmy Jiřího Ž. s úmyslem ho usmrtit za to, že byl z této firmy propuštěn a nemohl najít nové zaměstnání,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Když nic netušící šéf přijel do práce, Roman V. k němu rychle spěchal. „Celkem čtyřikrát ho prudce bodl do zad a hrudníku,“ uvedl Rykl. O intenzitě útoku svědčí, že jedna z ran přeťala žebro, celý plicní lalok, rozřízla plicní tepnu a stěnu průdušky.

Byla to poslední, a zároveň smrtelná rána. „Útočník ji vedl zepředu a s největším nápřahem. Pokud by k ní nedošlo, napadený by s největší pravděpodobností přežil,“ vyplynulo ze znaleckého posudku. Takhle na místě zemřel.

Roman V.: Nevím, proč jsem to udělal

Roman V. se hájil, že šéfa, u kterého dělal rok a čtvrt, zabít nechtěl. Prý mu nikdy neublížil a on s ním vycházel dobře. „Stál jsem tam na pumpě, měl u sebe nůž. Když přijel pan Ž., přišel jsem k němu, bodnul ho, pak nůž zahodil, nedokážu to pochopit ani vysvětlit,“ uvedl obžalovaný.

Tvrdil, že v práci jsem skončil, protože měl zákaz řízení v Itálii, v Česku prý ale jezdit mohl. „Dohodli jsme se, že mi napsali výpověď dohodou. Pak jsem nemohl sehnat jinou, obvolával jsem firmy. Řekli mi, že mluvili s panem Ž., a že mě nevezmou. Štvalo mě to,“ tvrdil.

Začal si myslet, že ho bývalý šéf něco má. „Psal jsem mu esemsky, ale neodpověděl mi. Mrzelo mě to, ale nevyhrožoval jsem mu,“ tvrdil. Přiznal, že dost pil, měl alkoholová „okna“.

Prý chtěl zabít sebe

Roman V. u soudu tvrdil, že chtěl zabít sebe. Nejprve uvažoval o oběšení, pak se prý rozhodl pro nůž. „Chtěl jsem se před ním bodnout nožem, aby měl výčitky svědomí. Sousedům jsem vhodil do schránky dopis, že si mohou vzít v bytě co chtějí, že odcházím,“ tvrdil Roman V. Místo toho ale zaútočil na nic netušícího muže.

U soudu vypovídal i svědek Miroslav Ch., vzpomínky na hrůzný čin jej velmi rozrušily. „Viděl jsem z okna, že přijel pan Ž., přiběhl k němu Roman V. a začal ho bouchat. Myslel jsem že pěstmi do zad. Vyběhl jsem ven, držel jsem ho na zemi, řekl, ať ho nechám být, že počká na policii," vzpomínal svědek. Šéfovi už ale nebylo pomoci.

Den před hrůzným činem někdo zapálil bývalé manželce Romana V. dvě auta. Jedním vozila jejich postiženého syna do školy a k lékařům. Spekulovalo se, že žhářem by mohl být právě obžalovaný, on to ale odmítal a prokázat se mu nic nepodařilo. Za promyšlenou vraždu mu hrozí až 20 let vězení.

VIDEO: Na soud si Roman V. počkal ve vazbě.

délka: 00:27.88 Video Klatovský soud poslal muže obviněného z vraždy bývalého šéfa do vazby Romana Vébrová