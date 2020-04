Štír

V druhé polovině dubna jste přišli o chuť do práce, ale nyní se vám vrací energie. Není to sice žádná sláva, ale aspoň se netváříte tak otráveně. Koronavirus omezil mnohé, ale vy se nevzdáváte a snažíte se žít jako předtím, i když je to složité.