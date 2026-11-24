„Byl jsem u toho, když se to stalo, fenečka neumřela hned, mohl jsem ji jen hladit a utěšovat, víc dělat nešlo,“ popsal otřesený muž, který byl u pejska jako první. „Nechápu, jak tohle může někdo udělat, tak krásný pes, dobře živený,“ dodal.
Sousedé z okolí tvrdí, že pes údajnému pachateli nepatří a byl mu na pár hodin svěřen někým jiným. Prý kamarádem, co musel zrovna do práce. Jenže oba muži se měli ostře pohádat a nelidský čin tak údajně má být jakousi pomstou.
Na útěku a nebezpečný
Muž, který má mít skutek na svědomí, se zdekoval neznámo kde. Policisté se k případu zatím blíže vyjadřovat nechtějí. Potvrdili nicméně, že se událostí zabývají.
„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení mimo jiné i pro trestný čin týrání zvířat. Celou událostí se zabýváme, disponujeme totožností možné podezřelé osoby. Probíhá prověřování, proto se teď nemůžeme blíže vyjádřit,“ uvedla policistka Eva Michalíková. Hrozí mu dva roky až šest let vězení.
Na drogách se mění ve zvíře
Jak Blesk.cz na místě zjistil, chlap má mít za sebou šílené excesy. Většinou spáchané pod vlivem drog. „Je to blázen, známý feťák, s ním nechci mít nic společného,“ uvedl muž, který ho zná.
Nebezpečný muž měl dříve mnohokrát pod vlivem drog ničit vybavení bytu, věci své i jiných, hrozit či kopat do dveří nájemníků. Dostal se do konfliktu s úřednicí na odboru sociální péče, měl prý vydírat se zbraní v ruce drogového dealera, po kterém chtěl pervitin.
Ukousl policistovi prst
Právě kvůli jedné z výtržností v roce 2007 na sídlišti Fifejdy, zasahovala policie. Jednomu z policistů, který se mu snažil nasadit pouta, muž ukousnul kus prstu! Článek malíčku byl nalezen o čtyři patra níže. Zraněn byl i policistův kolega, byl celý poškrábaný.
Narkoman odešel o rok později od soudu s trestem pět let. Tvrdil, že si nic nepamatuje. Byl odsouzen „jen“ za opilství. Znalci konstatovali, že v době činu byl ve stavu nepříčetnosti. Muž pak údajně nějakou dobu na psychiatrii skutečně pobýval.
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