„Malý kousek kosti mučedníka jsme nechali vsadit do půltunového obětního stolu,“ uvedl farář Jakub Lasák (32).
Richard Henkes se stal v roce 1941 duchovním správcem malé farnosti Strahovice na Hlučínsku. Věřící na Opavsku ho znali jako faráře s pověstí mučedníka lásky. „Protože rozšiřoval encykliku »S horoucí starostí«, jež kritizovala nacistický režim kvůli programu tzv. eutanazie,“ připomněl Lasák.
Encyklika byl dopis, který v roce 1937 napsal papež Pius XI. Ostře v něm odsoudil nacismus, rasismus a porušování práv církve v Německu.
Ošetřovatel nemocných
Gestapo zatklo Henkese v roce 1943 na udání za »pobuřování národa z kazatelny«. Když v koncentračním táboře v Dachau vypukla tyfobá nákaza, dobrovolně se přihlásil jako ošetřovatel.
V Dachau se seznámil i s P. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a pražským kardinálem, dalším z kandidátů na blahořečení.
Tyfem se sám nakazil a v únoru 1945 ve věku 44 let zemřel. Blahořečili jej v září 2019 v limburské katedrále v Nizozemí.
VIDEO: Příšerné životní podmínky v ghettu v Terezíně. Hlad, nedostatek léků, šikana.