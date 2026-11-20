Loni v prosinci skončil nesoulad mezi partnery krveprolitím. Opilý Stanislav rozsvítil světlo v ložnici ve chvíli, kdy už družka, také pod vlivem, ležela v posteli. Muži sprostě vynadala.
„To bylo zřejmě onou pověstnou poslední kapkou. Obžalovaný zašel do kuchyně pro nůž a ženě velkou intenzitou zasadil dvě hluboké rány do hrudníku. Ty mimo jiné probodly plíci a cévy v osrdečníku. Žena zemřela na krvácivý šok,“ řekl státní zástupce Vít Legerský a žádal pro agresora 15 let ve vězení.
Prohlásil vinu
Obžalovaný před senátem krajského soudu v Ostravě nezapíral. Protože dohodu o vině a trestu zprvu odmítl a žalobce druhou nenabídl, rozhodl se jasný případ neprotahovat. „Prohlašuji vinu,“ uvedl.
Vše se tak chýlilo k brzkému vyhlášení verdiktu, ten si přišli do soudní síně vyslechnout i tři synové zavražděné ženy a syn souzeného. Senát nakonec útočníka poslal na 13 let do basy se zvýšenou ostrahou. Muž i státní zástupce rozsudek přijali.
Nedokázal se zabít
Když si po činu Stanislav uvědomil, co právě udělal, vztáhl nůž i na sebe. Pořezal se na rukou a krku, ale jen lehce. Zranění nebyla vážná. Nakonec sám zavolal na tísňovou linku. Zprvu nebyl schopen výslechu, obvinění z vraždy se „dočkal“ až později vzhledem k jeho fyzickému i psychickému stavu.
Stanislav Tydlitát byl ve svém okolí známý jako ne právě vyrovnaný muž s výbuchy agresivity. Tu v něm navíc posiloval alkohol. V minulosti byl několikrát trestaný. Na dotaz kolikrát jen pokrčil rameny. „Už nevím. Několikrát,“ odpověděl soudkyni. „Máte deset záznamů v trestním rejstříku,“ připomněla mu.
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