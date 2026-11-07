Hrad, který je poctou kouzelnickému světu Harryho Pottera, zabírá plochu 5,5 krát 4 metry a tyčí se do výšky 2,6 metru. Jeho autorem je Marek Mencl, vítěz česko-slovenské televizní show LEGO Masters z roku 2022.
Na stavbě strávil přibližně tři tisíce hodin, což odpovídá 375 pracovním dnům! Co drží takovou obří stavbu pohromadě? Žádné lepidlo ani šrouby. Pouze spoje mezi jednotlivými kostkami.
To však zdaleka není všechno. Bradavice jsou jen jedním z lákadel výstavy ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Návštěvníci se mohou těšit také na slavné stavby, motorky, hornický svět nebo Divoký západ.
„Výstava je rozdělená do čtyř světů: kouzelnického, architektonického, motoristického a westernového. Na modely padlo zhruba dva miliony kostek lega,“ uvedl Sebastian Antonín ze Světa techniky v Dolních Vítkovicích.
Modely, až oči přechází
Milovníci architektury si přijdou na své u nerealizovaného modelu Národní knihovny Jana Kaplického, známé jako Chobotnice. Ta je zajímavá tím, že nemá jedinou rovnou linku ani pravý úhel. Nechybí ani slavná brněnská vila Tugendhat nebo pražský Tančící dům.
Pozornost přitahuje i legendární skútr Čezeta ČZ 175/502 De Luxe, kterému se přezdívá „prase“. Je postavený ve skutečné velikosti, lze na něm rozsvítit světla a dokonce spustit zvuk motoru.
Ostravu připomíná velký model uhelného dolu inspirovaný dolem Anselm na Landeku. Některé exponáty navíc nejsou jen na koukání a dají se rozpohybovat. Výstavu doplňují také mozaiky s horníky, postavami na létajícím koštěti nebo jezdci na velkém koni z Divokého západu. Fantazii se zkrátka meze nekladou.
Výstava je ve Světě techniky v ostravských Dolních Vítkovicích a potrvá do konce června příštího roku.
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