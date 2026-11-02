Cestovatel Jakub (35) z polského Chorzówa si na sociální síti postěžoval, že jej v půlce září v Ostravě zbili neznámí útočníci. Podle něj šlo o jeho krajany a důvodem „nakládačky“ měl být jeho klobouček v ukrajinských barvách. „Útočníci měli na muže křičet, že je „Ukrajinec“ a „banderovec“,“ uvedl polský web Gazeta.pl.
Jenže po více než měsíci vyšetřování ostravští kriminalisté přichází s naprosto jinou verzí příběhu. Zjistili, že polský cestovatel se zastavil v jednom z ostravských nočních podniků. „V něm se seznámil se dvěma cizinci, nikoliv svými krajany, ale se Slováky. Popíjeli alkohol a kolem páté hodiny ranní odešla trojice společně na ulici,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Tam se rozjaření a alkoholem posilnění muži dostali do křížku. „Příčinou měly být údajné narážky na matku jednoho z útočníků. Hádka vygradovala až do fyzického napadení poškozeného,“ dodala Michalíková. Zbitý polský cestovatel musel být ošetřený v nemocnici.
Žádný klobouček!
K překvapivému závěru vyšetřování vedla mravenčí práce policistů. Polák, neznalý Ostravy a v době incidentu opilý, totiž nebyl schopný podat policii žádné indicie.
Muži zákona tak vytrasovali jeho pohyb po městě pomocí městského kamerového systému a přišlo další překvapení: Polák v době konfliktu žádný žlutomodrý klobouček, který měl být podle jeho verze spouštěčem konfliktu, vůbec neměl!
Policisté také dopadli Slováky. „Vzhledem k tomu, že jeden z nich byl už za stejný skutek v minulosti odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky. Druhému obviněnému hrozí až dva roky za mřížemi,“ uzavřela Michalíková.
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