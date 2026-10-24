Příběh starý téměř dvě století tak dostává novou kapitolu s rozhodně nejde o žádnou drobnou opravu pár zdí. Arcibiskupská pila patřila kdysi k nejvýznamnějším podnikům v obci. Zaměstnávala až dvě stovky lidí a její provoz byl neodmyslitelně spojený se životem místních.
Jenže časy se změnily. V roce 2011 se stroje zastavily a rozsáhlý areál začal chátrat. Pak přišla šance na záchranu. V roce 2013 areál koupila skupina Ridera.
Jeden ze šéfů Václav Daněk ml. přiznává, že rozhodování nebylo jednoduché. Budovy byly ve špatném technickém stavu, stroje nefungovaly a ve hře byla dokonce i demolice. „Ale byla to pro mě i pro otce srdeční záležitost,“ vysvětlil.
Pilnice už prokoukla
Nakonec zvítězila myšlenka, že takový kus historie si zaslouží druhou šanci. Za obnovou stojí 15 let úsilí, práce a hledání cesty, jak starému průmyslovému areálu vdechnout nový život.
Výsledek už je vidět. Velká pilnice si po rekonstrukci zachovala svůj osobitý industriální vzhled i vzácné původní dřevěné obloukové vazníky. Právě ty patří k největším pokladům celé stavby.
Rozměry haly jsou navíc působivé. Její plocha překonává velikost hokejového hřiště! Zachovaný prostor tak nabízí obrovské možnosti pro další využití. Ani vstupní hala rozhodně není žádný drobeček. Z ní se návštěvníci dostanou také do podzemního baru.
Kořeny Ostravice
Tím ale plány zdaleka nekončí. „Na ploše 6,6 hektaru hned vedle má postupně vyrůst nová čtvrť s názvem Kořeny Ostravice. Počítá se se 113 byty, obchody, kavárnami a dalšími službami,“ doplnil jednatel firmy Filip Klepek.
Areál se má stát místem, kam lidé zamíří také za zábavou, kulturou a společenskými akcemi. V hotových halách se plánují koncerty, festivaly, sportovní závody, farmářské trhy i další program pro místní a návštěvníky Beskyd. Ostravice přitom podle investorů postrádá vlastní kino, a právě podobné možnosti by mohly nabídku obce rozšířit.
„Záměrem je vytvořit prostor, který bude sloužit místním lidem, ale přiláká také návštěvníky z celého kraje, protože Ostravice je oblíbeným cílem výletů a víkendových pobytů,“ doplnil Daněk ml. Místo na Ostravici, kde se kdysi řezalo dřevo a pracovaly celé generace lidí, tak postupně míří k novým příběhům se zachováním minulosti.