Popíjet muž začal už v prodejně hned poté, co z regálu lahev vodky sebral. Kolem pokladen se bez jakéhokoli zájmu protáhl, zatímco vodku zapíjel ještě malinovou limonádou přímo před očima prodavačky a pracovníka ostrahy.

„Poté, co prošel kolem pokladny, ho pracovník ostrahy upozornil, že zavolá policii,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Badurová.

U bankomatu v Plzni se povalovalo více než 22 tisíc korun, rozházel je tam opilec (44).
Plzeň U bankomatu se povalovaly tisíce: Rozházel je tam ochmelka a pak u nich usnul

Naprosto odpadl

Právě hlídka městské policie přijela s neplatičem situaci vyřešit. To už si ale pobuda zmožen alkoholem ustlal na zemi a totálně odpadl. Strážníci ho budili několik minut. Marně, muž se ani nehnul.

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Opilec vypil vodku a v supermarketu v Ostravě usnul. (říjen 2026)
Zdroj: MP Ostrava

„Přivolali proto zdravotníky, kteří se o muže dále postarali. Vzhledem k tomu, že byl za podobné jednání v minulosti již řešen, předali strážníci věc policii,“ pokračovala Helena Badurová. Policisté muže pak dořešili, jakmile toho byl schopen.

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Opilec vypil vodku a v supermarketu usnul. Nevzbudili ho strážníci ani zdravotníci.
Opilec vypil vodku a v supermarketu usnul. Nevzbudili ho strážníci ani zdravotníci.
Autor: MP Ostrava