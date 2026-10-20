Popíjet muž začal už v prodejně hned poté, co z regálu lahev vodky sebral. Kolem pokladen se bez jakéhokoli zájmu protáhl, zatímco vodku zapíjel ještě malinovou limonádou přímo před očima prodavačky a pracovníka ostrahy.
„Poté, co prošel kolem pokladny, ho pracovník ostrahy upozornil, že zavolá policii,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Badurová.
Naprosto odpadl
Právě hlídka městské policie přijela s neplatičem situaci vyřešit. To už si ale pobuda zmožen alkoholem ustlal na zemi a totálně odpadl. Strážníci ho budili několik minut. Marně, muž se ani nehnul.
„Přivolali proto zdravotníky, kteří se o muže dále postarali. Vzhledem k tomu, že byl za podobné jednání v minulosti již řešen, předali strážníci věc policii,“ pokračovala Helena Badurová. Policisté muže pak dořešili, jakmile toho byl schopen.