Nadměrné množství olova odhalila nemocnice při pravidelné kontrole kvality vody. Pavilon 1, kde se závadná voda objevila, je podle mluvčí více než 100 let starý. Jak se olovo do vody přesně dostalo, se zatím nepodařilo odhalit, ale objekt má zastaralé rozvody vody.
„Vedení Nemocnice Agel Nový Jičín informovalo Moravskoslezský kraj jako vlastníka budovy, ve které byly zjištěny nevyhovující hodnoty obsahu olova v pitné vodě, o aktuální situaci související s technickým stavem objektu, " řekla mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.
Nemocnice ujistila, že přijala opatření, aby zajistila bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice. Situací se zabývají i krajští hygienici, kteří zahájili státní zdravotní dozor.
Kraj peníze dodá
Nadměrné množství olova v pitné vodě je nebezpečné, protože jde o silný neurotoxin. Negativně tak ovlivňuje nervovou soustavu, mozek, ledviny, krvetvorbu a imunitní systém.
„Nemocnice, která na základě nájemní smlouvy odpovídá za technický stav provozu a údržbu objektů včetně vodovodních rozvodů, zajistí zpracování projektové dokumentace a návrh technického řešení. Moravskoslezský kraj jako vlastník budov je připraven investici financovat,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek. Dodal, že společnou snahou je co nejrychlejší zajištění potřebných oprav.
Nová porodnice
Nemocnice v problematické budově dala instalovat filtry a dodává tam balenou pitnou vodu. „Nemocnice již převážnou část objektu opustila, v provozu zde zůstává pouze část ambulantních služeb. Rodičkám je v současné době zajištěná veškerá péče v nedaleké Nemocnici Agel Valašské Meziříčí," řekla Miloševská.
Už za pár dní, na přelomu měsíce, by se ale rodičky mohly vrátit. Nemocnice pro ně připravuje nové prostory v pavilonu 5, kde porodnice obsadí jedno z pater.
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