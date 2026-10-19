„Je to rozhodně velká čest. Velmi mě to potěšilo,“ reagoval oceněný lékař. „Je za tím spousta práce. Nehodnotí se jen práce na operačním sále, ale i vědecké výstupy. Velmi si vážím toho, že velkou podporu mám i v rodině,“ dodal.
Kardiochirurg původem ze Slovenska je špičkou nejen na operačním sále, ale také u počítače. Podílí se na vývoji moderních technologií, které pomáhají rozvíjet k pacientům šetrné miniinvazivní metody v kardiochirurgii a vyvíjí systémy předpovídající pomocí umělé inteligence srdce ohrožující stavy.
Předvídá infarkt
Podle Branislava Bezáka je doba velkých řezů při operacích minulostí. Budoucnost vidí v chirurgii miniinvazivní, na níž se specializuje. „Pro pacienty jsou šetrnější. Výhodou jsou menší krevní ztráty a jednodušší rehabilitace. Dnes je takto možné provést mnohem více výkonů než v minulosti,“ podotkl.
Kardiochirurg se v žebříčku objevil i pro svůj aktivní výzkum moderních technologií. Založil systém Stopshock, který s přispěním umělé inteligence pomáhá pacientům předvídat hrozbu infarktu a další akutní srdeční nemoci. „Náš model dokáže u konkrétního pacienta určit, jak vysoké je riziko vzniku tohoto stavu. Díky tomu jsme schopni komplikaci předejít,“ vysvětlil Bezák.
Skromný a ochotný
Pyšný na kolegu je primář kardiochirurgie ostravské fakultky Radim Brát. „Jde o obrovský úspěch. Doktor Bezák je zručný chirurg, který má značné schopnosti i v rámci vědy, výzkumu a v akademické oblasti. To je kombinace, kterou nevídám často. Navíc je velmi skromný a ochotný učit ostatní kolegy,“ pochválil oceněného lékaře.
Žebříček 40 pod 40 každý rok sestavuje Evropská asociace pro kardiotorakální chirurgii. Zahrnuje lékaře z prestižních klinik celého světa.
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