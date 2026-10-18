„Píšťal je téměř šest tisíc a každá se musela vejít přesně tam, kam patří. Pak jsme je postupně rozehrávali, ladili a poslouchali, jak znějí v konkrétním prostoru,“ popsal Boris Mettler z varhanářské firmy. 

Ladění je pořádná piplačka. Dvěma varhanářům to zabralo skoro rok a každou píšťalu vzali do rukou až patnáctkrát. Teď už dolaďují poslední detaily. „Vychytáváme zvuk. Za den zvládneme zhruba 200 píšťal,“ dodal Mettler. Na skutečně velké varhany čekal svatostánek neuvěřitelných 140 let.

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U těchto varhan putuje pokyn od kláves k píšťalám pomocí elektroniky. To znamená spoustu kabelů. „Odhadem jich jsou kilometry. Musíme je správně zapojit a vyzkoušet, jestli se všechny impulzy dostanou tam, kam mají. To byla asi nejnáročnější část celé zakázky,“ vysvětlil varhanář.
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Zdroj: Jana Gartnerová

Varhany mají na výšku devět metrů, na šířku dvanáct a do hloubky čtyři metry. Naplno se veřejnosti představí 22. listopadu při slavnostní bohoslužbě, během níž dostanou požehnání. Tentýž den od 15 hodin na ně zahraje německý varhaník Martin Sturm.

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Varhany v ostravské Katedrály Božského Spasitele jsou teď největší v kraji. Na skutečně velké varhany čekal svatostánek neuvěřitelných 140 let.
Varhany v ostravské Katedrály Božského Spasitele jsou teď největší v kraji. Na skutečně velké varhany čekal svatostánek neuvěřitelných 140 let.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová