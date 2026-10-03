„Tělo ve značném stupni rozkladu bylo nalezeno v nepřístupném křovinatém porostu,“ oznámili policisté Martin Lichý a Tomáš Kužel den po nálezu. Vedle mrtvé ležely nože a svítilna, jediné věci, které si vzala s sebou.
Zda si žena noži ublížila, odmítli policisté komentovat. „Vzhledem ke stavu těla nám na otázku, zda za smrt ženy může někdo jiný a jak ke smrti došlo, odpoví soudní pitva,“ dodali.
Cizí zavinění zatím nelze vyloučit, pravděpodobnost je však malá. Vyhodnocené záznamy z kamer odhalily, že Jana Š. se vydala do nepřístupného zarostlého terénu sama.
Volala o pomoc
Jen pár dní před nálezem těla Jany Š. vyšly najevo psychické potíže, se kterými měla už nějakou dobu bojovat. Žena se údajně někomu z příbuzných či přátel svěřila, že je vyhořelá.
„Volala o pomoc, ale ne moc důrazně. Řešila to sama se sebou,“ podotkl policejní náměstek Martin Lichý s tím, že žena podnikala kroky k vyhledání odborné pomoci. „Nicméně nemáme informaci, že by byla k některému z odborníků objednána,“ dodal ředitel Tomáš Kužel.
Přesné důvody, které maminku Janu k nevratnému činu pravděpodobně vedly, zatím nejsou jasné. Dosud nebyl nalezen žádný dopis na rozloučenou.
Hledali ji měsíc
Jana Š. zmizela beze stopy ze svého bydliště 3. září brzy nad ránem. Do práce jako obvykle však nezamířila. Doma zůstal její mobil, peněženka i doklady. Naopak z domácnosti zmizely nože a svítilna na kolo.
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