Na počátku případu byla všímavost policejní hlídky, která si všimla chlapa vedoucího závodní kolo. „Už od začátku jim to přišlo zvláštní, jelikož kolo vyžadovalo speciální obuv, kterou muž na nohou neměl,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Chci to koupit, tak to jdu projet,“ blábolil při dotazu pobuda. V tu chvíli z operačního centra policisté zjistili, že ze stojanu v nákupním centru zmizely členům cyklotýmu tři závodní speciály. Další policista, který se autem vracel z práce, zahlédl se závodními koly další dva mladíky.
Reakce byla rychlá. Všem třem „vodičům kol“ klapla na rukou pouta a kola byla zajištěna.
Překvapení na služebně
Cizinci z cyklistického týmu udělali tu chybu, že kola do stojanů dali bez zajištění. Jejich nákup měl údajně trvat jen chvilku. Jenže v tu chvíli procházeli kolem tři výtečníci, mladík (21) a jeho dva nezletilí kumpáni, a příležitost dělá zloděje.
„Netrvalo dlouho a každý měl na chvilku „nový bicykl“. I přes slovní bariéru cyklisté krádež kol oznámili. To však netušili, že když přijedou na služebnu do Přívozu, kola už tam na ně budou čekat,“ pokračovala policistka Michalíková.
Dostali poděkování
Cyklistické speciály mají hodnotu zhruba 250 tisíc korun. Vděční závodníci pak poslali policistům z Přívozu děkovnou plaketu.
„Děkujeme za vaši rychlou reakci, nasazení a efektivní práci. Navrácení kol má pro naše závodníky i celý tým obrovský význam. Vaše profesionalita a pomoc zůstanou v naší paměti,“ napsali mimo jiné. Zadržené trio mladíků se vděčnosti rozhodně nedočká, případ je nicméně nadále prověřován.