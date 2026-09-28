Budova stojí na pozemku soukromého majitele ve frenštátské rekreační části Horečky. „Nechal ji tady roku 1899 postavit první majitel, tehdejší starosta a předseda Podhorské jednoty Radhošť Edvard Parm. Bylo to poté, co s ním Jurkovič spolupracoval a dokončil své stavby na Pustevnách,“ uvedl Luděk Dvořák.

Pozemek byl tou dobou pokrytý ovocnými sady. Sušárna fungovala jednoduše. V horní místnosti, do které byl vháněn teplý vzduch zezdola, byly rozložené rošty s ovocem. Suterénu pak dominoval velký kotel, kde se pro změnu vařila povidla. Terén kolem stavby byl terasovitý, jednotlivé úrovně propojovala schodiště. Byly zde altány, sluneční lázně a posezení.

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Restaurátor Dvořák renovuje v Beskydech unikátní sušárnu Dušana Jurkoviče. (září 2026)
Zdroj: Michal Charbulák

„Z balkonu se místní smetánka kochala výhledy na Beskydy,“ popsal restaurátor s tím, že tu starosta Parma pořádal četná společenská setkání.

Na stavbě je vše, až na rámovou konstrukci, kterou prožrali mravenci, původní. „Bylo vyměněno pouze jedno prkno a jeden malý dřevěný díl,“ popsal Dvořák. Sušárna má i původní barvu, byly na ni použity olejovky dle vlastní receptury.

Trámy této roubenky v Kunčicích pod Ondřejníkem pamatují císaře Rudolfa II. Unikátní chalupa je více než 400 let stará.
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Pro veřejnost nebude

Práce své i dobrovolníků, si považuje. „Děláme to tak, jak by se to dělat mělo. Tedy ne zbourat barák do základů a stavět znova s moderními materiály. Tady ta stavba je celá rozebraná a složená zpátky,“ usmál se odborník. V sušárně plánuje na toto téma pořádat workshopy pro odbornou veřejnost.

Jurkovičova sušárna ovoce je považována za natolik vzácnou stavbou, že ikdyž je v soukromých rukou, práce na ní finančně podpořilo hejtmanství a Národní památkový ústav. Veřejnosti se však kvůli nezměrné historické a architektonické hodnotě pravděpodobně neotevře.

Dušan Jurkovič je jedním z nejslavnějších slovenských architektů. Tvořil ale i v Čechách. Nejznámější jsou jeho četné realizace v Luhačovicích. V Praze navrhl vilu jedinou.
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„Básník dřeva“ Jurkovič

Dušan Samo Jurkovič (1868 až1947) byl významný slovenský architekt a etnograf, nazývaný „básník dřeva“. Spojoval valašskou a slovenskou lidovou architekturu se secesí i modernou.

Jeho nejznámější díla jsou chaty Maměnka a Libušín na Pustevnách v Beskydech, rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm a vlastní vila v Brně-Žabovřeskách. Známé jsou jeho úpravy lázeňských domů v Luhačovicích.

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Restaurátor Luděk Dvořák renovuje ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách unikátní sušárnu ovoce architekta Dušana Jurkoviče.
Restaurátor Luděk Dvořák renovuje ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách unikátní sušárnu ovoce architekta Dušana Jurkoviče.
Autor: Foto Blesk - Michal Charbulák