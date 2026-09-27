Téměř neporušené nádobí ležící doslova v hnojišti před třemi desítkami let zaskočilo archeology. „Že se do odpadní jímky dostalo v takovém množství, je trochu zvláštní,“ řekla historička Romana Rosová z Národního památkového ústavu v Ostravě, kde nález vystavují.
Jímka na dvoře opavského měšťanského domu číslo popisné 178 vydala předměty z domácnosti Macáků z Ottenburgu konce 16. a počátku 17. století. Skončily tam pravděpodobně vyhozeny společně s odpadem z domu.
Nádobí i křivule
Četné byly hrnce, hluboké mísy, pánve a pokličky. „Vzácný byl nález hrncovitého cedníku, pekáče na ryby a kolekce 13 talířovitých mís malovaných barevnými hlinkami, která se už dá zařadit k luxusní stolní keramice,“ popsala Rosová.
V renesančních domovech se běžně používaly skleněné nádoby, těch se v jímce také našlo dost. „Dále číše, poháry, čtyřboké lahve a další různé lahvičky. Dokonce křivule z laboratorního skla. To vše je na výstavě k vidění,“ zve památkářka.
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Neméně zajímavé jsou i další předměty, které jímka vydala. Válela se tam i okenní vitráž s terčíky různých průměrů, ale také vazba knihy z vydělané kůže, útržky papíru, keramická pokladnička, dvě štětky z prasečích osin, textilie či torzo dřevěného trakaře. Našlo se i kolečko z břidlice, které mohlo sloužit jako hrací žeton k nějaké deskové hře.
Výstava probíhá do konce roku na ostravské pobočce Národního památkového ústavu na ulici Odboje (č. or. 1). Zájemci o komentovanou prohlídku s historičkou Romanou Rosovou a archeoložkou Terezou Tichou Krasnokutskou však mají už jen jedinou příležitost, a to 15. října v 17 hodin. Prohlídka je zdarma.
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