„Je to nejkrásnější auto na světě,“ označil vůz slavným výrokem už slovutný Enzo Ferrari na autosalonu v Ženevě roku 1961. Pavel Valoušek s ním souhlasí. Jeho Jaguar E-Type S1 byl vyroben o rok později.
„Ten můj je ve verzi sportovní coupé, ve které se tahle auta začala vyrábět. Má objem motoru 3800 kubíků. Výrobce postupně objem navyšoval, ale výkon se neměnil. Tohle auto má výkon 250 koní a jede až 240 km/h,“ představil auto majitel.
Řízení klasicky vlevo
Dodal, že jde opravdu o mrštný vůz. „Je to raketa. Auto je poměrně lehké a ten motor s ním umí pohnout. Já s ním zkusil jet maximálně 200 km/h, více už jsem se bál. Tak rychle jsem jel samozřejmě tam, kde se to smí,“ usmál se Pavel Valoušek.
Vůz v hodnotě zhruba 3,5 milionů korun řídí od roku 2015. „Vyráběli ho v Anglii, ale já si ho nechal přivézt z Ameriky, má levostranné řízení. Dělaly se na něm nutné úpravy, čalounění, lak, nápravy. Jezdím s ním hlavně na nostalgické akce typu Trofeo Niké, ale když je hezká slunečná sobota, tak se s manželkou vyrazíme jen tak projet,“ uzavřel.
Další skvosty v akci
Krajinou pod Jeseníky projely před pár dny i další vozy, na kterých mohli obdivovatelé veteránů oči nechat. Mezi nimi Austin Healey (1965), Rolls-Royce HP25 (1934), Riley Lynx (1935), Lincoln Judking (1924) či Aero 30 (1939).
„Manžel přitáhl kupu šrotu, které říkal auto a o čtyři roky později to vypadá takto,“ zasmála se řidička Kateřina (57) z Hranic za volantem nablýskaného Aera 30 z roku 1939. „Renovovali jsme ho letos na jaře,“ dodala na závěr.
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