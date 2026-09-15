Jakub Heisig z polského Chorzówa vyrazil na začátku září na náročnou charitativní cestu. Na kole chtěl během zhruba 800 kilometrů projet územím podél historických hranic Horního Slezska a zároveň upozornit na příběh své partnerky Marceliny. Ta bojuje s rakovinou děložního čípku a léčba je pro dvojici finančně velmi náročná. Heisig proto spojil svou cestu se sbírkou.
Jenže po pouhých dvou dnech přišel v Ostravě pořádný šok. Cyklista se měl večer vracet z obchodu, když ho někdo udeřil do hlavy. Po ráně údajně spadl na zem a útočníci ho následně kopali.
Děsivý je údajný důvod napadení. Heisig měl na sobě klobouk ve žlutomodrých barvách. Jenže zatímco útočníci si je podle dostupných informací spojili s Ukrajinou, pro cyklistu šlo o symboliku Horního Slezska.
„Útočníci měli na muže křičet, že je „Ukrajinec“ a „banderovec“,“ uvedl polský web Gazeta.pl. Média zároveň tvrdí, že útočníci měli být navíc jeho krajané!
Případ řeší policie
Informace o útoku se rychle začaly šířit v Polsku. Na případ upozornil také facebookový profil Cargo Familia, který Heisigovu cestu sledoval. Cyklista po incidentu skončil v ostravské nemocnici. Jeho zranění si vyžádalo lékařské ošetření. Případ řeší česká policie.
„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Nyní se kriminalisté zabývají veškerými skutečnostmi a činí kroky ke zjištění možného pachatele a k objasnění daného skutku," potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková.
Úspěch sbírky
Pro Heisiga tak musel být útok obzvlášť hořkou zkušeností. Do Česka nepřijel za zábavou. Šlapal desítky a stovky kilometrů s jedinou myšlenkou – pomoci ženě, kterou miluje.
Kvůli napadení musel cestu předčasně přerušit. Přesto jeho charitativní akce nakonec přinesla něco, co možná nikdo nečekal. Na léčbu Marceliny se původně snažili vybrat 300 tisíc polských zlotých (zhruba 1 670 000 Kč). Po zveřejnění informace o napadení ale začali lidé přispívat ve velkém. Výsledná částka se vyšplhala téměř na dvojnásobek původního cíle.
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